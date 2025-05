“Todo lo que tenía que salir mal, salió mal”: el desgarrador testimonio del padre del joven nadador argentino

El joven fue intervenido quirúrgicamente tras ser derivado al Hospital Italiano. Sufrió una fractura en la sexta vértebra cervical que generó un daño medular irreversible. Su madre, Valeria, confirmó a Rosario3. “Matías quedó paralizado y no puede mover la mitad de su cuerpo”. Su entrenador, Gustavo D’Andrea, también relató lo sucedido. “Matías estaba en el partidor y no lo vio venir. Creo que intenta esquivarlo en el aire, pero no lo logra. El impacto fue contra la espalda del otro nadador, que recién estaba saliendo del agua”.