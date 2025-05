El gobierno de Javier Milei se desligó del escándalo por el video con inteligencia artificial de Mauricio Macri

Bullrich contra Macri

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se despegó del contenido: “Ese video no lo hizo el Gobierno (nacional). Que la militancia lo haya compartido no significa que sea oficial”, sostuvo tras votar en La Rural. A la vez, criticó duramente a Macri, acusándolo de victimizarse: “Se puso en una situación de muy poco carácter. El jueves, su espacio lanzó un video extremadamente agresivo, pegando por debajo del cinturón. Nosotros no instalamos el 'vale todo'”.