La China Suarez viajó con sus hijos y Mauro Icardi a Turquía: la foto que podría enfurecer a Wanda Nara

“Yo decía para qué me voy a casar si después me voy a divorciar y va a ser un lío. Los papeles, la fiesta...me daba no sé... Del otro lado, obviamente no era bien recibido”, se sinceró. Y añadió: “Ojalá algún día me case. Antes sí, lo descartaba, supongo que tiene que ver con la madurez”.