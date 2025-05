L-Gante mostró a su nueva novia y Wanda Nara opinó sin filtros

“Son problemas de pareja, de mujer. Yo no voy a salir ni hoy ni mañana ni el mes que viene a decir: ‘porque Wanda…’. No. Las relaciones son así, hoy están y mañana no. No tengo nada en su contra. La verdad, como persona conmigo, fue diez puntos“, afirmó y remarcó que entre ellas pueden hablar “de mujer a mujer, de igual a igual”. Por último, aseguró que como madre sueña con que su hijo esté feliz y acompañado por alguien que “realmente lo quiera a él, a Elián Valenzuela, no a L-Gante”.