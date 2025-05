Leyendas y escalofríos: una noche de terror en el cementerio tucumano

Cuando se le preguntó qué le daba miedo, Zulema respondió en voz baja: “A esta edad ya me da miedo todo. Me da miedo no estar lo suficiente para mis hijos y nietos. Me pone triste, me hace pensar mucho”, dijo refiriéndose al día en que su alma pase a la eternidad. También aclaró que nunca le temió a los muertos, sino a los vivos: “La maldad de la gente es de terror”, concluyó.