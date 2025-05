Una curva, un error y mucho por hacer: el desafío de Colapinto

Lo cierto es que hace algunas horas, Flavio Briatore, el director de Alpine, había hablado del debut de Colapinto en el equipo. Y le dijo: “tenés que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo te pido estas tres cosas, no 10. Si hacés lo correcto, conducirás para siempre”. Lo que se dice, antes de su primera carrera en el team francés, Franco ya está en falta. Pero no se puede soslayar que todavía tiene un buen margen para recuperarse.