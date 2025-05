No obedeció y tomó una arriesgada fotografía del espacio: "Alguien tenía que intentarlo"

Cuando el Telescopio Espacial Hubble de la NASA fue estrenado en 1990, no tenía el prestigio ni el renombre de ser un revolucionario de la astronomía. Al contrario, había sido fuente de críticas y desconfianza, por lo que el director del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de aquel entonces debía seguir instrucciones estrictas para no hundir más la imagen del costoso proyecto. Esa indicación era no mover el aparato a un lugar del espacio, de lo contrario su reputación correría riesgo.