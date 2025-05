LLA y sus errores: por qué la elección porteña es símbolo de poca política y mala economía

Ésta tendría que haber sido la primera luz de alarma, ya que está claro que, aún quedando primero en número de votos, a cualquiera de las dos fuerzas no amarillas le va a costar bastante sobrepasar a la nueva bancada del PRO, el partido que viene con más alto arrastre. Descartada esa eventualidad y para corroborar hasta dónde puede llegar cada fuerza, bien vale hacer también algunos cálculos a partir del sistema D ́Hont de asignación proporcional de lugares legislativos, de acuerdo a los votos que consiga mañana cada fuerza, con un detalle nada menor. El sistema no toma los votos en blanco, algo que en principio ayuda siempre al primero y excluye la no participación, que esta vez quizás sea bastante alta en repudio, entre otras cosas, a la confusión que genera la oferta de 17 boletas en la cancha.