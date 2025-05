En un Lawn Tennis colmado, Tarucas no puede con Dogos y complica su futuro en el Súper Rugby Américas

El complemento de Tarucas y Dogos está intenso

El inicio del complemento fue letal para los tucumanos. Dogos sumó un penal y un try apenas comenzado el segundo tiempo, y estiró la ventaja a 23-10. Pese al golpe, Tarucas reaccionó con un try de Thiago Sbrocco, que volvió a meter al equipo en partido (23-15). Sin embargo, dos penales de Baronio y un try de Juan Lovell, con conversión del propio Baronio, dejó la lucha 36-15.