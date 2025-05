Vacantes en el Poder Judicial: Jaldo dijo que haría nombramientos solo en las áreas más sensibles

El gobernador contó que está hablando con los máximos referentes del Poder Judicial para darle prioridad a los juzgados de mayor sensibilidad, "como pueden ser los de Familia", ejemplificó. “Las coberturas no se deben hacer por el número de vacantes sino por la necesidad de servicio en cada uno de los lugares” por lo que adelantó que está teniendo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (Daniel Leiva), el ministro Fiscal (Edmundo Jiménez) y su par Pupilar y de la Defensa (Washington Navarro) para saber “qué vacante es indispensable y necesaria cubrirla porque trae aparejado un costo financiero y presupuestario, no es solo nombrar jueces, también hay una infraestructura que está a la vuelta del magistrado’, explicó. Y agregó: “este gobernador no va a firmar la designación de un juez que no justifique la mejor atención de los ciudadanos, no vamos a firmar designaciones masivas hasta que el Poder Judicial nos indique cual es la necesidad o prioridad y por donde tenemos que empezar”.