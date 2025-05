Ezequiel Godoy, pieza clave en Reserva de Atlético, sueña con tener su chance en el plantel superior

Su arribo al “Decano” fue resultado de una decisión que implicó dejar atrás el club en el que se formó desde los seis años. “En San Lorenzo no estaba teniendo los minutos que esperaba. Miguel (Abbondándolo) me dijo que veían en mí un potencial interesante. Me hablaron con seriedad y apostaron por mí. Sentí que era una gran oportunidad y no lo dudé”, relata.