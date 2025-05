Con sus baladas y sus hits, un imitador de Sandro brindará “Culto gitano”

“El show está dividido en dos partes. En la primera, es el Roberto, hasta los años 80, sus inicios en el rock con “Sandro y los de Fuego” hasta sus baladas más emblemáticas. En la segunda, me meto de lleno en el último Sandro, el del Gran Rex. En cada parte se respetan los arreglos musicales, ya sean versiones en vivo, o iguales a las del disco”, responde Samartin. “Obviamente, el hit es algo que no se puede dejar de hacer. También repaso dos épocas bien distintas de la carrera de Sandro: la primera, que mezcla un poco de rock y las baladas de los 70, y después me voy al último Sandro, el del Gran Rex, ya canoso y con otra manera de cantar”, precisa.