A 15 años de la muerte de Sandro, su esposa Olga Garaventa escribió un sentido homenaje: "Lo extraño cada día más"

Lo recuerdo con mucho amor y recuerdo su sonrisa, sus conversaciones, y eso realmente me hace sentir tranquila. Lo visualizo con una sonrisa, tomados de la mano, hemos sido muy compañeros, hemos estado siempre el uno para el otro y tengo mucha paz en el corazón, porque lo he acompañado hasta el último momento de su vida sosteniéndolo de la mano y entregándole todo, todo todo todo todo porque se lo merecía. Y eso me reconforta.