Bessone le da la bendición a Franco Colapinto

El domingo por la mañana da la sensación de que se producirá una traslación de pasiones. En el ambiente, la cultura futbolera se apoderó del “mundo tuerca”, en cierto sentido. Colapinto reactivó el interés por la Fórmula 1 entre los argentinos. Incluso muchos descubrieron que el deporte motor les está causando tanta pasión como el fútbol, deporte de cabecera en el país. “Efectivamente, no sólo ven Fórmula 1 los apasionados de la categoría, la ven porque está corriendo Argentina”, describió con simpleza Bessone. “Yo no veo los partidos de fútbol, pero sí lo hago cuando la Selección juega. Eso está pasando con Colapinto. Y ahí se involucra la familia: está el que sigue el automovilismo, está el que no y que ahora la ve porque hay un piloto que nos representa en la máxima categoría del mundo. Hizo que se sume mucha gente que habitualmente no ve las carreras”, analizó el corredor.