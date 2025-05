"Tito" Bessone, eterno: corre a los 67 y se inspira en Franco Colapinto

A los 67 años, “Tito” Bessone sigue compitiendo a nivel profesional y no muestra señales de desacelerar. “Estoy activo. Estoy corriendo en el TC2000 con el equipo que armamos, con el auto que armamos. Me doy el gusto de manejar. Me siento muy bien, me siento rápido”, cuenta con una sonrisa que no disimula el entusiasmo intacto de quien vive el automovilismo como una pasión de toda la vida.