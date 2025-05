Cómo es la vida de Valentina Olguín después de que estallara el caso

“¿Si te paso mi CUIT me traés algo?”, se leía en una publicación donde Valentina lucía look casual. “Che, si evadís impuestos así, también podés evadir el hate, ¿no?”, ironizó otro. Algunos fueron más allá: “Por una vez en la vida una ciudadana estafó a cinco políticos. Está mal... pero no tan mal”, escribió alguien, cosechando decenas de likes. Y no faltaron los que la defendieron con fervor: “El único hate que tiene es de zurdosss”, lanzó un fan, como si todo fuera una batalla ideológica.