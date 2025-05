Liam Gallagher, a los 52, se prepara para el mayor show de su vida: ¡será abuelo!

El reencuentro fue un éxito rotundo. Tanto es así, que Liam le dedicó la canción "Now That I’ve Found You" en su álbum *Why Me? Why Not* (2019), sellando la reconciliación con una melodía llena de amor y arrepentimiento. Desde entonces, han construido una relación sólida y cercana, reflejada en el documental *As It Was*, que revela el lado más humano y sensible del polémico artista.