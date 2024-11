Oasis en Argentina: ¿cuánto salen las entradas y desde cuándo se podrán comprar?

El regreso de Oasis revolucionó al ambiente del rock, ya que los hermanos vuelven a los escenarios tras 15 años de separación. El grupo originario de Manchester se prepara para recorrer el mundo juntos y tocar sus clásicos, como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out” y “Don’t Look Back in Anger”, en un tour mundial que en América Latina también los llevará a Brasil y Chile.