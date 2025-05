Investigan posible hackeo de datos personales de 50.000 efectivos del Ejército Argentino

El correo anónimo que motivó la denuncia aseguraba poseer información sobre 50.000 registros, pero no contenía evidencia concreta. Pese a ello, la advertencia fue tomada con seriedad por las autoridades, en especial luego de que cuentas especializadas en ciberseguridad comenzaran a difundir la supuesta filtración en la red social X (ex Twitter). Entre ellas se encuentra Birmingham Cyber Arms LTD, que afirmó que una agrupación identificada como "TA" ofrecía datos personales de miles de militares argentinos.