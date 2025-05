Intento de hackeo al celular de Horacio Rosatti: la Justicia investiga un posible caso de espionaje

Bustamante, desconfiado ante la irregularidad del procedimiento y al notar que el interlocutor no era el contacto habitual de la empresa, decidió verificar en el sistema oficial y comprobó que no existía reporte alguno sobre esa línea. Ante su negativa a brindar información sensible, la comunicación se cortó sin mayores explicaciones. De inmediato, el hecho fue reportado a la Dirección General de Seguridad de la Corte y derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad.