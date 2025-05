"Volver me pone feliz": la emoción de Franco Colapinto por su regreso a las pistas en la Fórmula 1

Tras algunos meses de rumores, el llamado llegó tras el GP de Miami. “Me llamaron después de Miami y me confirmaron que iba a correr. Estuve todo el tiempo preparado en el simulador”, revela. Su regreso no es improvisado: ha estado trabajando en silencio, con disciplina, esperando su oportunidad. La cita con el destino es nada menos que en Imola, un circuito con historia y recuerdos. “Italia me trata muy bien. Gané en Monza, gané en Imola, y volver acá me pone feliz”, reconoce, y enseguida agrega con entusiasmo: “Este circuito es increíble para manejar un Fórmula 1. Es muy angosto y rápido, bastante old school.”