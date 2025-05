El Ministerio de la Defensa brindará asesoramiento jurídico gratuito en toda la provincia

Jaldo indicó que en el interior profundo cuando la gente tiene problemas, dificultades entre vecinos, entre instituciones o confrontaciones barriales, “muchas veces no se acude a la justicia y los conflictos se agravan”. A partir de la circulación de los móviles de la justicia, los vecinos podrán realizar consultas con los defensores. “Los problemas los vamos a empezar a resolver en el lugar donde se generan, mediando en el lugar y en el tiempo que corresponden. Así, no hay duda, que no se van a agravar y se van a solucionar, hablamos de temas como los divorcios, diferencias entre las familias, cuestiones de herencia o de terrenos”.