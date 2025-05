¿Cómo saber si estoy idealizando a una persona? Prestá atención a estas señales

No obstante, el motivo más claro por el que saber que hemos colocado a alguien en un pedestal es el de ignorar nuestras propias necesidades y deseos. Un exceso de complicidad y servidumbre hacia otra persona puede provocar que no nos atendamos a nosotros mismos. Ese objetivo de aprobación del otro individuo repercutirá en una futura frustración de no practicar lo que queremos y de añoranza de la época en la que prestábamos algo más de atención a lo que anhelábamos.