Diez minutos al día: entrenamientos exprés que sí funcionan

Entrenamientos cortos, resultados reales

En los últimos años, distintos estudios —como los publicados en The Journal of Physiology o Medicine & Science in Sports & Exercise— demostraron que las rutinas breves de alta intensidad (conocidas como HIIT, por sus siglas en inglés) pueden ser tan efectivas como los entrenamientos más largos para mejorar la capacidad cardiovascular, reducir grasa corporal y aumentar el tono muscular.