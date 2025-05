Los hábitos que los especialistas en accidentes cerebrovasculares advierten nunca hacer

Alimentación y consumo de alcohol

Probablemente ya sepas que el alcohol no es bueno para la salud; está relacionado con ciertos tipos de cáncer, enfermedades hepáticas y, sí, también con el ACV. Las recomendaciones sobre el alcohol varían según la persona, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran que más de cuatro bebidas en una sola ocasión para mujeres o cinco para hombres es consumo excesivo. También se considera excesivo más de ocho bebidas por semana para mujeres y más de 15 para hombres. Generalmente, se acepta que las mujeres no deben tomar más de una bebida alcohólica al día y los hombres no más de dos.