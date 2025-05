Lo que dicen las normas: los argentinos solo pueden hacer cinco compras por un valor de U$S 5.000

La importación de productos no está prohibida en el país, sino que está debidamente reglamentada y cupificada por la Dirección General de Aduanas. Según las normas vigentes, cada persona puede hacer cinco compras anuales. Actualmente, el límite es de U$S 5.000, pero hasta hace no mucho tiempo atrás era de U$S 3.000. Las adquisiciones en el exterior se pueden hacer de una sola vez o hasta en cinco veces, pero nunca debe superar ese monto. Hay dos sistemas tradicionales para importar. Uno son los correos oficiales y el otro es a través del servicio Courier. La gran diferencia radica en los controles que se hacen. Por ejemplo, en el primero, el despachante y el destinatario deben estar debidamente identificados. En tanto que en el otro, sólo queda individualizado la empresa que envía la carga. En el caso del Courier, el análisis de la mercadería se realiza únicamente en Ezeiza.