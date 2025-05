Una merienda con valores e inclusión para Atlético Tucumán

El Espacio Juntarnos es mucho más que un bar: es un proyecto de inclusión que emplea a personas con discapacidad y ofrece una experiencia única, donde la calidez humana se siente en cada rincón. Para el técnico de la Reserva, Hugo Colace, la visita es una oportunidad de aprendizaje para sus dirigidos. “Vine con Ricardo (su ayudante de campo) un día libre a tomar un café y me encantó. Mi esposa me había contado sobre el lugar, sacó unas fotos y me lo recomendó. Ahí se me ocurrió que los chicos tenían que venir también”, contó Colace, impulsor de la actividad.