¿Lo hacés todos los días? Este hábito común puede indicar depresión

“Ahora, si no estoy contenta o siento que quiero procrastinar, quiero posponer lo que sea difícil... mi teléfono me hace sentir que estoy haciendo algo. También me distrae y me impide darme cuenta de que no estoy haciendo nada”, añadió. Pero Wise advierte "que durante el tiempo que se usa, estamos desconectados de ese sentimiento".