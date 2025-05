¿Tu perro rasca el piso o su cama? Esto es lo que intenta decirte

Es normal que los perros que no hacen suficiente ejercicio necesiten liberar la energía acumulada. Por eso en ocasiones rascan su cama, pero no lo hacen como un signo de ansiedad, si no más bien porque necesitan correr y desfogarse. Tené cuidado con proporcionarle el ejercicio suficiente a tu perro o de lo contrario podría generar problemas físicos y psicológicos en tu mascota.