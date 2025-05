Lula da Silva dijo que la alianza de Brasil con China no tiene marcha atrás

El presidente brasileño admitió que “mucha gente nos reclama porque Brasil exporta solo productos agrícolas y minerales de hierro. O sea, sólo commodities”. Su respuesta fue una reflexión: “Para aquellos que piensan así quiero decirles que hay requisitos para productos más sofisticados: tenemos que recordar que durante varios años Brasil dejó de invertir en educación. Sin esa condición, no vamos a conseguir ser competitivos en el mundo tecnológico, en el digital. Lo ideal es que nuestras exportaciones no sean de soja, sino exportar conocimiento. Para eso, claro, no hay milagros. Pregunten a los colegas chinos cuántos ingenieros se formaron en los últimos años”.