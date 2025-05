Denuncia por presunto fraude financiero: “Esto no tiene otro sentido más que político”, lanzó Alfaro

Luego de 18 meses alejado de la función pública, Germán Alfaro rompió el silencio y afirmó que desconoce el caso que se denunció ante la Justicia. “No conozco nada, no sé nada. Nadie me dijo nada ni la Justicia me notificó nada. Estoy en Buenos Aires y hace un año que no abro la boca”, manifestó el ex intendente capitalino en diálogo con LA GACETA.