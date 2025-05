Un excompañero del papa León XIV reveló cómo lo llamaban de niño: ¿una premonición?

"Nunca lo vi pelear"

En una entrevista con la revista People, John Doughney, hoy maestro jubilado de 69 años y residente en Texas, recordó sus años de primaria junto al flamante pontífice en la St. Mary of the Assumption School. “Cuando piensas en un chico de 13 años del sur de Chicago, normalmente no dirías: ‘amable, compasivo, humilde’. Pero con él sí”, dijo con emoción.