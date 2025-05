“Violently happy”: la obra que cambió el rumbo del teatro y el cine

“Trata de un grupo de jóvenes, que era Daniel, yo, Cynthia y Silvina, que secuestraban a un chabón, secuestraban al hijo de un tipo rico yanqui. Los secuestramos para que él lo llame a su papá y cobremos una recompensa por devolverlo. Pero nosotros no sabíamos inglés, entonces, y el tipo sólo hablaba en inglés, no nos podíamos comunicar básicamente y lo que pasaba es que el tipo no era el hijo de este millonario, nos habíamos confundido…”, relata Radusky. “Esa era la premisa de la improvisación para hacer la dramaturgia grupal, nosotros no trabajamos con dramaturgia escrita salvo ‘La Familia punk’ que sí fue como escrita como tipo parlamento y qué sé yo, pero después la desarmamos entera”, agrega el director.