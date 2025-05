Fenómeno Arminda: donde cada curva encuentra su talle

Para las mujeres plus size, el problema de la vestimenta va más allá de solo encontrar un talle adecuado. Encontrar ropa actualizada que siga las tendencias del día a día también puede ser un problema. Pero eso se acabó desde que llegó Arminda, según cuentan algunas tucumanas. “Desde que conocí Arminda volvieron las ganas de comprar ropa. Por circunstancias de la vida, aumenté mucho de peso y no volví a comprarme ropa desde hace tres años o más. Los talles grandes son difíciles de encontrar, ya sea por precio o por diseño. Y Arminda engloba todo lo que pensé que no iba a encontrar jamás”, cuenta una de sus clientas.