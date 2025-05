El galán Carlos Mata recorrerá sus canciones en Tucumán: "No supe medir y disfrutar tanto éxito"

- Si, lo he contado, llegué allí porque la vida me llevó por ese camino, pero ni siquiera lo valoré. No supe medir y disfrutar tanto éxito. Me gustaba más la música, las canciones, la arquitectura y la pintura que es lo que más me gustaba, pero al final me enamoré del teatro y terminé haciendo telenovelas. Nunca pensé en ser protagonista pero llegó a ser algo que nunca me imaginé que llegaría y no era mi intención. La primera telenovela la hice para pagar deudas, y me redituó mucho dinero a lo que yo no estaba acostumbrado.