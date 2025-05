El misterio del cónclave: filtraciones, maniobras y el límite del secreto

El secreto no se limita a los cardenales

La Constitución Universi Dominici Gregis recuerda que el deber de secreto no se limita a los cardenales electores, sino que también alcanza a los no electores que participan en las congregaciones generales previas. La fórmula en latín —graviter onerata ipsorum conscientia— deja claro que no solo se trata de una norma canónica, sino de una carga moral sobre la conciencia de los implicados.