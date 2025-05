La MET Gala combina su temática con la alta cocina afrodescendiente

La temática de la MET Gala

La temática la MET Gala, de este año lanzó un lineamiento que los invitados, con diferentes interpretaciones, debieron seguir. La tematica fue la consigna para los invitados es “Tailored for You” (“Hecho a la medida”), lo que apunta a una interpretación personalizada del estilo masculino, desde una perspectiva íntima y refinada. La propuesta fue tomada del libro de Monica Miller, directora de Estudios Africanos en Barnard College –Universidad de Columbia–, “Slaves to Fashion: Black Dandysim and the Styling of Black Diasporic Identy”, publicado en 2009.