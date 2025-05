El sueño de Los Pumas 7s se terminó con la caída contra España en las semifinales del Circuito Mundial de rugby seven

Con el impulso recuperado, España no perdonó. Francisco Cosculluela apoyó un nuevo try y luego sumó la conversión para dejar el marcador 17-5. En los minutos finales, Tobías Sainz Trápaga cerró la historia con dos tries más, aprovechando pelotas sueltas y sellando una victoria histórica para los ibéricos, que nunca habían vencido a Argentina.