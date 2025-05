Los Pumas 7s, entre los cuatro mejores de la Gran Final del Circuito Mundial

En el segundo partido, ante Francia, la historia fue más cerrada. Otra vez, Los Pumas comenzaron perdiendo, por el try de Yerim Fall, pero lo dieron vuelta antes del cierre de la primera mitad, gracias a los tries de Santiago Álvarez y González Rizzoni. Y un nuevo try de González, a falta de dos minutos para el final del partido, les permitió sentenciar la historia y garantizar el pase a semifinales, pese al try de Mateo García sobre el final para Francia, para el 17-12 final.