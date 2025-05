Carlos Sánchez: “El Espíritu Santo ilumina a los cardenales”

Jesús dijo a Pedro: “tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia”; es la Iglesia de Jesucristo, no la de Pedro, no la de Pablo, no la de Francisco, sino la de Jesucristo. Es él quien conduce a la Iglesia a través de instrumentos falibles, frágiles; sino fijémonos a quienes eligió el Señor, quienes eran los 12 Apóstoles...