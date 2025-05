“Muchos argentinos se lo perdieron”: Guillermo Marcó, el hombre que conocía a fondo al papa Francisco

Le encomendaron una tarea, como todas las otras tareas que le encomendaron, que era ser Papa. No es que lo fue a buscar. Viajó con muy pocas cosas, nunca se imaginó que le iba a pasar eso. Y creo que, sin duda, dejó a la Iglesia, después de 12 años, en un lugar mejor de donde la encontró, con una mayor aceptación. Las repercusiones de su muerte en el mundo entero, y no solo en el mundo cristiano fueron impresionantes. Yo llegué a comprender, estando frente a su ataúd, lo que era una Iglesia “para todos”. Yo estaba frente a su cuerpo junto a un rabino Daniel Goldman y a un musulmán: Omar Aboud, que lo lloraban tanto como yo. Francisco supo llevar el Evangelio de modo que la gente se sintiera incluida, porque ellos estaban adentro de San Pedro llorando por un Papa católico. Me parece que mucha gente que no se sentía para nada cerca de la Iglesia, ni incluida en la Iglesia, se sintió muy bien acogida por Francisco. Y como pasa en la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve ese hijo que ya había dilapidado la plata en una mala vida —dice el texto—, y el hijo mayor no quiere entrar, estaba enojado por la actitud del padre Bueno, muchos católicos siguen enojados. Esa es la función de la Iglesia: salir a buscar ovejas que se salieron del rebaño, no quedarse solo con los de adentro.