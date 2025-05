Soja: el rinde está muy por encima de lo esperado

A pesar de que hubo lluvias débiles y acotadas, la cosecha de granos continuó con buenos rendimientos, según el informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Contra todo lo esperado la soja está entregando resultados muy por encima de lo esperado. La oleaginosa de primera promedia los 41 quintales por hectárea (qq/ha) en la región núcleo, con techos que superan los 60 qq/ha. “Si me contabas en enero o febrero que iba a ver estos rindes no te creía”, coinciden los técnicos. Y agregan: “La recuperación ha sido sorprendente, pero no les llegó a todos”. La heterogeneidad entre zonas se marca, pero incluso en las zonas más castigadas también se sorprenden los técnicos. Los mejores números se concentran en el extremo sur santafesino y el extremo sudeste cordobés con promedios de 42 qq/ha y 45 qq/ha, respectivamente