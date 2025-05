VIDEO. La Ciudadana dejó de operar: cuáles son las tarjetas que quedan vigentes y en qué líneas funcionan

Margarita, una mujer de 87 años que se sostenía con un bastón, no ocultó su enojo. “Vine ayer (martes) a hacer fila a las 8 de la mañana; me dijeron ‘ya no hay tarjeta, retírese, vuelva mañana’ y me retiré. Vuelvo hoy (miércoles) y me doy con la novedad que ayer habían otorgado números, pero yo no sabía porque no me dijeron, entonces no tengo número”, explicó.