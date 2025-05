La confesión del próximo rival de Cerúndolo en Madrid: “Este año no me sentí bien mentalmente”

También contó que buscar ayuda le hizo bien. “He buscado ayuda y me ha funcionado de maravilla. Tener a alguien con quien hablar sobre ciertas cosas me ha ayudado mucho”, afirmó. “Se me permite tener dificultades mentales o días más difíciles. El tenis no se trata solo de golpear bien la pelota o ser rápido en la cancha”, concluyó.