"La tienen adentro": Javier Milei cruzó a quiénes criticaron el modelo económico y el acuerdo con el FMI

Sobre el crecimiento de la actividad económica del país, Milei explicó que "cuando uno toma el EMAE desestacionalizado, terminó 6 puntos por encima del nivel de diciembre del año anterior" y aseguró que el país tuvo un desarrollo ya no en forma de "V" sino "una tilde". Según el Presidente, como consecuencia, "hace 1 meses que el salario real no para de subir y la tasa de desempleo no aumentó".