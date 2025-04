Parches para adelgazar: qué son, cómo actúan y por qué pueden ser peligrosos

¿Realmente funcionan estos parches para adelgazar?

Según el articulo "Weight-Loss Patchess Are Trending, But Do They Actually Work?", lo que explican los fabricantes de los parches es que liberan ingredientes “naturales” al cuerpo a través de la piel. Algunos incluyen compuestos como berberina, extracto de té verde, cafeína o taurina. Sin embargo, no hay una evidencia científica seria que respalde estos compuestos que puedan absorberse por la piel en cantidades significativas como para reducir el peso.