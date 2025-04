Anmat prohíbe medicamentos y productos médicos por riesgos críticos para la salud

El laboratorio, con domicilio en Tucumán, fue prohibido por la Anmat

Por su parte, la Disposición 2577/2025 fija la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y medidas de los productos rotulados como: MENISCAL CINCH – with two PEEK implants - ARTHREX – REF AR-4500 – LOT 12262089 – VTO 2025-11-30 – Made in USA. Y MENISCAL CINCH - with two PEEK implants – ARTHREX – REF AR-4500 – LOT 12793306 – VTO 2026-01-31 – Made in USA.