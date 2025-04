Le preguntaron a dos cardenales si podrían ser Papa: sus respuestas se hicieron virales

"No tengo el carisma"

Otro momento destacado se vivió en Chile, cuando el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, fue interrogado sobre si se veía a sí mismo como el próximo líder de la Iglesia Católica. “Tengo más posibilidades que ustedes, de todas maneras. Pero lo veo muy difícil”, comenzó diciendo. Y agregó con sinceridad: “Tengo tres meses de cardenal, la verdad es que no me conoce nadie. Y lo otro, yo conozco cardenales que son tremendamente competentes, hombres muy esculpidos por Dios. No voy a dar nombres, pero sí, yo no me veo, no tengo el carisma ni la capacidad… pero tengo más posibilidades que ustedes, de todas maneras, eso sí”.