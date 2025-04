Starlink ofrece su servicio gratis, pero con una condición que debés conocer

Space X, la empresa matriz de Starlink, ofrece un Kit Starlink gratuito para nuevos clientes que se suscriban al servicio de plan residencial de 12 meses. Esta oferta ideal para hogares reduciría el precio del hardware, es decir de la antena y el router, de unos 349 U$S a 0 U$S en mercados selectos y sin aumentar la cuota mensual, indicaron desde el medio especializado The Verge.