El primer video en YouTube cumple 20 años: cómo un zoológico cambió Internet

Un joven está en el zoológico, es 2005 y otro amigo lo captura en video. Él habla a cámara, mira a un elefante que está a sus espaldas y describe la escena. "Lo bueno de estos animales es que tienen un gran tronco, eso es genial", relata Jawed Karim, el cofundador de YouTube en un video titulado "Me at the zoo", donde sin saberlo, estaba marcando historia.